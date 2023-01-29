Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Ağırnas Mahallesi'ndeki bağ evinden 360 sac kalıp demiri, 68 demir direk ve 2 demir pencere korkuluğu çalınan F.K, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Hırsızlığı E.K, M.A.K. ve Ö.A'nın gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, çalınan malzemelerin satıldığı hurdacıya operasyon düzenledi.

Malzemeler, geri dönüşüme götürüleceği sırada el konularak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.K. ve M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diğer zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.



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