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Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 34, Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Landrum 23, Eylül Minez, Burcu Yağan, Nisa Yalçın 2, Şuğranur Hatice Sönmez 13, Feray Dalkılıç 5

OGM Ormanspor: Thomas 16, Kübra Erat, Dubljevic 22, Williams 22, Sera Özelçi, Damla Gezgin 5, Banu Şimşek 10, Nazlı Bircan Gökdemir 4

1. Periyot: 14-19

Devre: 36-40

3. Periyot: 66-66





KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında OGM Ormanspor'u 85-79 yendi.

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