Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı Erciyes Kayak Merkezi'nde ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'le ilgili yatırım ve detayları içeren sunum yaptı.

Yatırımları yerinde inceleyen Alpaslan, yapılacak her türlü yatırım ve projeyi destekleyeceklerini belirtti.

- Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nde inceleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'ndeki çalışmaları inceledi.

Alpaslan, 14 ev ve Asurlu Tüccarların Mahallesi Projesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Kocasinan Belediyesi kış şartlarına hazır

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kış mevsiminin zorlu koşullarına karşı tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklarını ifade eden Çolakbayrakdar, özellikle sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı tuzlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

- Melikgazi Belediyesi parkların oyun gruplarının montaj

Melikgazi Belediyesi 22 yeni parkın oyun gruplarının montajına başladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni parkların yapım çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

Ekiplerin parklarda yeni nesil oyun gruplarının montajına başladığını belirten Palancıoğlu, bu parklarda çocukların düşünsel zekalarını arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

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