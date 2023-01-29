Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, hafta sonunda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.
Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilenler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.
Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu snowboard, kayak ve kızak gibi aktiviteler yaptı.
Ziyaretçiler, Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi Kapı'daki tesislerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan ikisi gondol 18 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.