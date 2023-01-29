Kayseri'deki trafik kazasında 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kazımkarabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi'nde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 GU 780 plakalı otomobil ile 38 YK 702 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 5 kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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