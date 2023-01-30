Kayseri'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.



Kayseri-Develi kara yolu Erciyes Bulvarı'nda M.K. yönetimindeki 38 AG 405 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan M.K, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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