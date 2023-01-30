Erciyes artık daha çok kayakçı ağırlıyor

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KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı ile Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, son yıllarda daha çok kayakçı ağırlamaya başladı.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı, yurt içi ve dışından her kış sezonunda yüz binlerce ziyaretçiyi konuk ediyor.

Önceki yıllarda daha çok günübirlikçiler ve "sucuk-ekmek" keyfi yapmak isteyenlerin adresi olarak bilinen Erciyes Kayak Merkezi, Erciyes Master Planı ile bambaşka bir kimliğe büründü.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan, direkt uçuşlarla yurt dışından turistleri ağırlayan İç Anadolu'nun çekim merkezi konumundaki Erciyes Kayak Merkezi, kaliteli pistleri, ulaşım avantajı ve modern tesisleriyle öne çıkıyor.

- İlk yıllarda daha çok günübirlikçiler tercih ediyordu

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'in sahip olduğu imkanlara daha kolay ulaşılabildiğini ve bu yüzden ilk yıllara oranla daha çok kayakçı ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Merkezdeki tesislerin kayakçılara hizmet için kurulduğuna değinen Cıngı, "İlk başladığımız yıllarda insanlar Erciyes'e daha ziyade günübirlik ziyaret, sucuk-ekmek yemek, mangal yapmak için gelirdi. O yıllarda gelen ziyaretçi sayısıyla pistleri kullanan kayakçı sayısının oranına baktığımız zaman kayak yapanların oranı çok düşüktü." dedi.

Cıngı, bu oranı tersine çevirebilmek için büyük çaba gösterdiklerini, güçlenen kayak altyapısıyla artık daha çok kayakçı ağırlamaya başladıklarını vurguladı.

Kurulduğu ilk yıllarda toplam ziyaretçi sayısının yüzde 5'i civarında kayakçı konuk ettiklerini anlatan Cıngı, son yıllarda bu rakamın yüzde 20'lerin üzerine çıktığını ifade etti.

- "Kayak yapanların oranı her yıl artıyor"

Erciyes'in ulaşım kolaylığının kayak sporuna ilgiyi artıran en önemli unsur olduğunu dile getiren Cıngı, şunları kaydetti:

"İnsanlar kolay ulaşıp bir de uygun fiyata hizmetten yararlanınca sizi tercih ediyor. Uygun biletin yanı sıra kayak eğitim, ekipman kiralama, yeme-içme ve konaklamada makul fiyatlar, kayakçı sayımızı arttıran önemli unsurlar arasında. Kayak Türkiye'de 'zengin sporu' olarak bilinirken Erciyes AŞ olanaklarıyla her kesime hitap edebilen bir alan haline geldi. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı faaliyetlerle şimdiye kadar binlerce çocuğumuz çok makul fiyatlara kayak eğitimi aldı. Erciyes'in kayak altyapısının bilinirliği arttıkça şehir dışından artık günübirlikçi değil, yoğun olarak kayakçı gelmeye başladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi uçakla veya kara yoluyla ulaşımın kolay olduğu büyükşehirlerden Erciyes'e çok yoğun ziyaretçi akımına şahitlik ediyoruz. İnsanlar kayak sporundaki keyfi, zevki görünce, çocuklarına kayak öğretme yoluna gitmeye başladılar. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Erciyes'te toplam ziyaretçi sayısında kayak yapanların oranı her yıl çok önemli artış gösterdi."

Cıngı, Erciyes'e sahip bir ülkenin gençlerinin kayak yapmaya yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, merkezin hizmete girmesiyle Kayseri'de kayak kulüplerinin peş peşe şampiyonluklar kazandığını da sözlerine ekledi.





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