Sarıoğlan'da çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi

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KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan ilçesinde çiftçilere tarımsal sulamada verimli su kullanımı eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçede çiftçilerle bir araya geldi.



Görevliler, yağmurlama, damlama ve güneş enerjili sulama sistemlerinin önemi, modern sulama sistemlerinin desteklenmesi ile ilgili çiftçileri bilgilendirdi.

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