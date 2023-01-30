Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince 66 kavşağa yeşil yol uygulaması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akıllı ulaşım çalışmaları kapsamında kent genelindeki 10 arterde 66 kavşakta "Yeşil Dalga Uygulaması" gerçekleştirildi.

Erkilet, Mustafa Kemal Paşa, Bekir Yıldız, Kocasinan, Nuh Naci Yazgan, Battalgazi, Talas, Seher ve Osman Kavuncu bulvarları ile Çevreyolu üzerindeki 66 kavşakta yeşil dalga uygulaması hayata geçirildi.

- Talas Belediyesinden çocuklara karne hediyesi

Talas Belediyesinin ocak ayı kültür sanat etkinliklerinin son programı, "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" isimli çocuk tiyatrosu oldu.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteri veliler ve çocuklar tarafından ilgi gördü.

- KAYMEK Tatil Şenliği'ne 5 bin çocuk katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenmesi amacıyla Kayseripark AVM'nde 2 gün süren Tatil Şenliği'nde 5 binin üzerinde çocuğu buluşturdu.

KAYMEK Tatil Şenliği'nde çocuk oyuncakları workshop etkinliği, çocuklara özel el sanatları sergisi, yüz boyama, kostümlü etkinlikler, maskotlar, robotik kodlama, Türk İslam bilginleri kart dağıtımı, 70'ler 80'ler 90'lar sokakta oynuyor çocuklar sergisinin bir bölümü, penaltı vuruşu gibi etkinlikler yer aldı.

- "Bir Demlik Sohbet" danışmanlık hizmeti

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından "Bir Demlik Sohbet" sloganıyla evlere ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, 0 541 772 19 54 numaralı telefonu arayarak uzman danışmanlardan hizmet alabilecek.

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