ERÜ'de Ar-Ge Stratejisi Üst Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

KAYSERİ (AA) - Üniversite-sanayi işbirliği çıktılarının artırılması amacıyla kurulan Ar-Ge Stratejisi Üst Kurulu ilk toplantısı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında gerçekleştirdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlükteki toplantıya, Altun'un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile ERÜ araştırma merkezi müdürleri ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Altun, gerek üniversite gerekse sanayi alanında yetkin ve ciddi deneyimleri olan değerli isimler ile bir Ar-Ge Stratejisi Üst Kurulu oluşturduklarını belirtti.

Altun, "Amacımız, yüklendiği misyon ile Türkiye'nin saygın araştırma üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversitesinin sanayimiz ile beraber sanayicilerimizin ihtiyaçları nelerdir, üniversite-sanayi işbirliği ile birlikte neler ortaya koyabiliriz, bunları belirlemek. Bu anlamda şehrimizde gelişen süreçte, Ar-Ge'de katma değer sağlayan ürünlere doğru çok daha üst düzey projelerle yön vermek istiyoruz. Dolayısıyla bir lokomotif olarak Erciyes Üniversitesinin bu konularda öncü olması gerekiyor. Bu anlamda kurulun çok değerli fikirler ve sonuçlar ile ülkemize ve şehrimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Altun'un konuşmasının ardından ERÜ Araştırma Dekanı Doç. Dr. Gökmen Zararsız tarafından üniversite-sanayi işbirliği ile Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi.

Toplantı, dış ve iç paydaşların önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.



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