Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi yükseltilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi artırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2003 yılı ağustos ayında hizmet vermeye başlayan ve günde 110 bin metreküp kapasiteyle çalışan tesis, Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden 1 milyon 157 bin 405 vatandaşa hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 20 yıl önce yapılan tesisle bugüne kadar arıtma hizmetlerini karşılamaya çalıştıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, nüfus artışı nedeniyle tesis kapasitesini artırma çalışmalarına başladıkları belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrin son yıllardaki gelişimi, göç ve kentteki doğal nüfus artışı nedeniyle kurumun sürdürülebilir şekilde atıksu arıtma hizmetine devam edebilmesi için Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artışı ihtiyacı doğdu. Bu doğrultuda 2023 yılı nisan ayında yapımına başlanacak iş ile birlikte tesiste bulunan tüm ünitelerin kapasitesi iki katına çıkarılacak. Tesisin günlük kapasitesi 220 bin metreküp düzeyine ulaştırılacak olup, 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bu sayede tesis, kente gelecek yıllarda da kesintisiz ve AB standartlarında hizmet vermeye devam ederek, Kayseri'nin çevre ve su kaynaklarının korunmasını sağlayacak. İnşaatın başlaması için önümüzdeki mart ayında ihaleye çıkılacak. Şu anda projemiz kabul edildi, onaylandı. Proje hayata geçirildiğinde Kayseri'mizin arıtma ile ilgili sorunları tamamen ortadan kalkmış olacak."

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