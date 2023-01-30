Sarıoğlan'da kadınlar kooperatif kurdu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kadınların kurduğu Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi törenle hizmete açıldı.



Vali Gökmen Çiçek, açılış töreninde, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin, bütün ilçelerde üreten kadınlara destek verdiğini söyledi.



Çiçek, bu tür kooperatiflerle kenti ve ülkeyi daha iyi yerlere getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Kooperatif Başkanı Gülten Ardahan da faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından kooperatif binası hizmete açıldı, kadınların ürettiği çikolata ve kuru meyveler katılımcılara ikram edildi.



Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymakam Fatih Güner, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile vatandaşlar katıldı.

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