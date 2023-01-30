Kayseri'de glütensiz kafe çalışanlarına eğitim verildi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliği ile hayata geçirilen Kafe Sinan Glütensiz Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kafe çalışanlarına akademik ve uygulamalı eğitim verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Akademi Yakut Tesisi konferans salonunda, Mardin Artuklu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Engin tarafından çölyaklıların arzu ettikleri yiyeceklerin hazırlanması ve daha iyi hizmet verilebilmesi için kafe çalışanlarına glütensiz ürünlerin hazırlanması konusunda uygulamalı eğitim verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını kaydetti.
Çolakbayrakdar, "Türkiye’de ilk olacak uygulama ile Kayseri mutfağımızın yağlama ve katmer gibi ürünleri glütensiz şekilde üretilecek. Çalışanlarımız, hem akademik olarak hem de mutfakta glütensiz ürünlerin uygulanması konusunda profesyonel şekilde uzmanından eğitim aldı. Proje kapsamında en kısa sürede açılacak olan üretim tesisine başta çölyaklı aileler olmak üzere hemşehrilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.