Kayseri'de devrilen ticari araçta hasar oluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç kullanılmaz hale geldi.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen 06 CKA 063 plakalı ticari araç sürücüsü, başka bir aracın kendisini sıkıştırması sebebiyle refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, devrilen araçtan yaralanmadan kurtuldu.

Araçta hasar oluştu.

Polis, kazaya neden olan otomobil sürücüsünün yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

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