Engelsiz Yaşam Merkezi 53 personelle 310 öğrenciye hizmet veriyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici iş birliğiyle yapılan merkezde özel bireyler için eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

Merkezde, farklı yaş grupları düşünülerek 3 eğitim bloğu tasarlandı. Her bir eğitim bloğunda bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeler, teneffüshaneler, giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve engelli tuvaletleri yer alıyor.

Proje bünyesinde 11 grup eğitim odası, 3 atölye, 3 yaşam evi, 8 bireysel eğitim odası, 3 eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları bulunuyor.

Öte yandan her eğitim bloğuna hizmet veren 3 oyun alanı, sera, bahçe, açık spor sahası ve kum havuzu gibi yerler mevcut.

Açıklamada görüşlerine yer verilen psikolog Furkan Kılıç, 3-11 yaş arasında problemli davranış sergileyen bütün çocuklara oyun terapisi uyguladıklarını bildirdi.

Bireysel eğitim alan Şeyma Döndü Tekdemir de merkezde çok iyi vakit geçirdiğini belirtti.

Merkeze yaklaşık 5 aydır geldiğini kaydeden Tekdemir, "Arkadaşlarım ve hocalarımızla çok güzel vakit geçiyoruz. Bireysel eğitim alıyorum. Şu an müzik dersindeyiz. Gitar dersi alıyorum. Koroda da çok güzel şarkılar söylüyoruz." ifadesini kullandı.

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