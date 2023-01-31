AGÜ'den öğrencilere yönelik tanıtım günü etkinliği

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KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), öğrencilere yönelik üniversite ve meslek tanıtım günü etkinliği düzenleyecek.

​​​​​​​AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite adayı öğrencilere yönelik etkinlik, yarın saat 13.00-17.00 arasında Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonu'nda düzenlenecek.

Tüm bölümlerin stant açacağı etkinlikte öğrencilere meslekler ve üniversite tercihleri hakkında bilgi verilecek.

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