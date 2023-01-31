Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

F.S.M.A. idaresindeki 38 SU 803 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde, A.D'nin kullandığı 34 BBR 403 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ş.D, M.D. ve S.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.