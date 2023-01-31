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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eş ve evlat acısını yaşlı yaşam merkezinde unutmaya çalışıyor

AA

Eş ve evlat acısını yaşlı yaşam merkezinde unutmaya çalışıyor

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de eşini ve evlat edindiği kızını kaybettikten sonra tek başına kalan 78 yaşındaki Müjgan Özbarutçu, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ndeki etkinliklere katılarak hayata tutunuyor.

İstanbul'da yaşayan ve 1964'te evlenerek Kayseri'ye gelin gelen Özbarutçu, çocuğu olmadığı için kaynının 3,5 aylık bebeğini evlat edindi.

Eşi Metin Özbarutçu'yu 1986 yılında kalp krizinden, İngilizce öğretmeni 40 yaşındaki kızı Aliye Özbarutçu'yu apandisinin patlaması sonucu 2014'te kaybeden Özbarutçu, tek başına kaldı.

Özbarutçu, bir yakınının yönlendirmesi ile haftada 2 gün evinden alınarak getirildiği Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde yaşama tutunuyor.

Burada arkadaş edindiği yaşıtlarıyla dertleşen Özbarutçu, aralarında tiyatronun da bulunduğu çeşitli etkinliklere katılarak acılarını unutmaya çalışıyor.

Hayırseverliği ile de bilinen Özbarutçu, AA muhabirine, merkez açılmadan önce de belediye yetkililerinin kendisini sık sık evinde ziyaret ederek yalnız bırakmadığını söyledi.

Her türlü imkana sahip yaşlı yaşam ve dayanışma merkezinde fizyoterapist ve psikiyatristin de bulunduğunu anlatan Özbarutçu, yürüyemediği için yakın zamanda dizine protez takıldığını ifade etti.

Merkez Koordinatörü Seval Genç'in kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Özbarutçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seval Hanım benim meleğim. Ameliyat geçirdim yakın zamanda. Üç, dört ay oluyor. Yanımdan ayrılmadı. İşinden fırsat buldukça yanımdaydı. Yemeğimi getirdi, ilgilendi. Hastaneden çıkınca özel bakımevine yatırdı. Orada bir ay kaldım. Ondan sonra evime geçtim. Bu merkez çok güzel. Yapanlardan, sebep olanlardan Allah razı olsun. Seval Hanım benim evladım. Kızım gittiyse Seval Hanım var diyorum. Öyle muhteşem bir kadın."

Özbarutçu, merkeze gelmeye başladıktan sonra hayatının değiştiğini kaydederek, "Perşembe ve cuma günlerini iple çekiyorum. Bazen Seval Hanım'a bunaldım, beni alın diyorum. Sağ olsun alıyorlar. Geliyorum, burada vakit geçiriyorum. Hayatımda çok şey değişti, yalnızlıktan kurtuldum. Bir amacın oluyor. Arkadaşlarla bir araya geleceğim, görüşeceğim diye büyük bir heyecanla bekliyorum." diye konuştu.

- "O gün bugündür hiçbir şekilde bağımız kopmadı"

Koordinatör Seval Genç de merkezdeki kadın misafirlerin hepsinin kendileri için anne kıymetinde olduğunu söyledi.

Evde bakım hizmetlerine 2017'de başladıklarında Özbarutçu'nun ilk tanıştıkları kişi olduğunu kaydeden Genç, "O gün bugündür hiçbir şekilde bağımız kopmadı. Yalnız olduğu için daha çok ilgi gösteriyoruz. Tüm yaşlılarımızda olduğu gibi aramızda duygusal bağ da oluştu. Müjgan teyze beni evlat yerine koyuyor, ben de anne yerine koyuyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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