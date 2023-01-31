KTO Başkanı Gülsoy aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, 2022'de önceki yıla göre yüzde 8,5 artış ve 3 milyar 918 milyon dolarlık dış satım ile Kayseri ihracatında tarihi bir başarıya imza attıklarını bildirdi.

TÜİK verilerine göre, Kayseri'de 2021 aralık ayı ihracatının 357 milyon 484 bin dolar iken 2022 aralık ayında 340 milyon 936 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Gülsoy, "Azalış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 4,6'dır. Kayseri olarak ithalatta ise aralık ayında 115 milyon 914 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 gerçekleşmiştir. 2022 yılı aralık döneminde birinci ihracat pazarımız Almanya, Irak, ABD, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Romanya, Polonya, Belçika ve Fransa'dır." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, oda üyesi ihracatçıları ve çalışanlarını tebrik ettiği belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizde 2022 yılı ihracatımız geçen seneye kıyasla yüzde 8,5 artarak 3 milyar 918 milyon dolara çıktı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki indirimi çok olumlu karşılıyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Üretim maliyetlerine mutlaka olumlu yansımaları olacaktır. Ancak tek başına yeterli değil. Bizim enerjimizi katma değerli üretime yöneltebilmemiz için önümüzdeki taşların temizlenmesi gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında ihracat hedefimiz katma değerli ihracat olmalıdır. Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin ihracatlarını artırmalarını sağlamak için yeni projeler üretiyor, alternatif pazar bulmalarına ve yeni ticaret rotaları oluşturmalarına yardımcı oluyoruz."

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