Melikgazi Belediyesi ihale ile daire satacak

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, 29 kentsel dönüşüm dairesini ihaleyle satacak.
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mülkiyeti belediyeye ait 29 kentsel dönüşüm dairesinin 8 Şubat Çarşamba saat 15.00'te düzenlenecek ihaleyle satışa sunulacağını bildirdi.
Dairelerin Anbar ve Kazım Karabekir mahallelerinde bulunduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"2+1 ve 3+1 olan çeşitli büyüklükteki dairelerimizi almak isteyen hemşehrilerimizi belediyemize bekleriz. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. İhalemizden alacağınız evinizde hiç beklemeden oturabilirsiniz. Çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark alanları bulunan konutlarımızda çocuklarımız için oyun parkları mevcuttur."