Melikgazi Belediyesi ihale ile daire satacak

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, 29 kentsel dönüşüm dairesini ihaleyle satacak.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mülkiyeti belediyeye ait 29 kentsel dönüşüm dairesinin 8 Şubat Çarşamba saat 15.00'te düzenlenecek ihaleyle satışa sunulacağını bildirdi.

Dairelerin Anbar ve Kazım Karabekir mahallelerinde bulunduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"2+1 ve 3+1 olan çeşitli büyüklükteki dairelerimizi almak isteyen hemşehrilerimizi belediyemize bekleriz. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. İhalemizden alacağınız evinizde hiç beklemeden oturabilirsiniz. Çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark alanları bulunan konutlarımızda çocuklarımız için oyun parkları mevcuttur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.