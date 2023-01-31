Talas'ta yarıyıl tatilde 8 bin 250 öğrenci kütüphanede ders çalıştı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde yarıyıl tatilinde 8 bin 250 öğrenci belediye tarafından açılan kütüphanelerde ders çalıştı, kitap okudu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren kütüphaneler, yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen öğrencileri ağırladı.

Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanesi'ni 5 bin 500, Altıntepe Semt Kütüphanesi'ni ise 2 bin 750 öğrenci ziyaret etti.

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