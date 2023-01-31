GÜNCELLEME - Kayseri'de ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ruhsatsız silah imalatı ve ticareti operasyonunda yakalanıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde kurusıkı tabancaları namlularında yaptıkları tadilat ile ateşli silaha dönüştürdükleri, bazı ruhsatlı tabancaların seri numaralarını silip ruhsat sahibine kayıp müracaatında bulundurmak suretiyle değerinden yüksek fiyata piyasaya sürdükleri iddiasıyla yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 8'i Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki işlemleri sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan bu şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde 28 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 16 ikamet, 5 iş yeri ve 6 araçtaki aramalarda, 47 ruhsatsız tabanca, 1464 tabanca fişeği, 62 tabanca şarjörü, ruhsatsız tabancaların montajında kullanılan malzemeler, ruhsatsız tüfek, 40 av tüfeği fişeği ve tadilata uğramış 8 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

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