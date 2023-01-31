KAYSO Başkanı Büyüksimitci, aralık ayı ihracaat rakamlarını değerlendirdi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, TÜİK verilerine göre aralık ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 5,53 artışla 340 milyon 937 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

2021 yılında 3 milyar 609 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini belirten Büyüksimitci, "2022 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artışla 3 milyar 918 milyon 754 bin dolar oldu. Mobilya, ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Almanya var. Daha sonra ABD ve Irak geliyor. İlk iki sırada Almanya ve ABD'nin olması aynı zamanda Kayseri sanayisinin kaliteli ürünler ürettiğinin adeta ispatı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Büyüksimitci, Kayseri'nin üreterek büyüyen bir il olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2023 yılında başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi hedefliyoruz. İhracat verileri başta olmak üzere birçok veride Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyoruz. Bir takım zorluklara rağmen Kayserili sanayiciler olarak yatırıma, üretime, ihracat ve istihdama devam ettik. Bundan sonra da daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken, yeni bir rekora imza atarak hepimizin göğsünü kabartan Kayserili sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.