Kayseri OSB Başkanı Yalçın aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumunun aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, aralık ayında 340 milyon 936 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşan Kayseri'nin 2022 yılında önceki yıla göre yüzde 8,5 artışla 3 milyar 918 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdiğini bildirdi.

Bu başarının yakalanmasında emeği olan tüm firmaları ve kurumları kutladığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri OSB olarak yüksek teknoloji içeren üretim yapacak firmalarımıza destek olacağımızın bilinmesini isterim. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şehrimizin önde gelen isimlerinin katkılarıyla Kayseri OSB'nin genişleme alanı noktasındaki girişimlerin kısa sürede sonuçlanmasını beklemekteyiz. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılan indirim için teşekkür ediyoruz. Bu indirimlerin devam etmesini diliyoruz. Düşük enerji maliyetleri sayesinde üretim maliyetleri de düşecek ve firmalarımızın dış pazarlardaki rekabet gücü artacaktır."

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