Kayserispor, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensipte anlaştı

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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." dedi.





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