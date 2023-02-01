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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

AA

Kayseri'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde define amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazı alanına operasyon düzenledi.

R.R, C.G. ve A.G'yi gözaltına alan ekipler, jeneratör, 30 metre kablo, kazma, 2 kova, kürek ve kırıcı alete el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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