Kayseri'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde define amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazı alanına operasyon düzenledi.

R.R, C.G. ve A.G'yi gözaltına alan ekipler, jeneratör, 30 metre kablo, kazma, 2 kova, kürek ve kırıcı alete el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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