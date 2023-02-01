Kayseri'de kardan kapanan 208 mahalle yolu açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 ilçede kapanan 208 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, merkez ve 16 ilçede çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Toplam 128 personel, 60 araç ile kar yağışı nedeniyle kapalı olan ilçelerden Bünyan'da 19, Develi'de 25, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'nda 75, Sarıoğlan'da 3, Sarız'da 35, Tomarza'da 30 ve Yahyalı'da 18 olmak üzere 1664 kilometrelik yol ağında 208 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Böylece kent merkezi ve kırsalda kapanan yolların tamamı açıldı.

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