Ata yadigarı "Gacer" buğdayı kadınlara ilham oldu

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KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Develi ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, ilçede yetiştirilen genetiği değiştirilmemiş ata tohumu Gacer buğdayından elde edilen unla evde yaptıkları ürünleri tezgaha taşıdı.

Belediyeye ait halk eğitim kursuna giden kadınlar, hem ev ekonomisine katkı sağlamak hem de sosyalleşmek amacıyla kooperatif kurmaya karar verdi.

Kaymakamlık öncülüğünde belediye ve iş insanlarının da desteğiyle kooperatif kuran kadınlar, ilçeyle özdeşleşen ve genetiği değiştirilmemiş Gacer buğdayının unundan yaptıkları ürünleri açtıkları kafede satmaya başladı.

Destek sağlamak amacıyla bazı ev kadınlarını da işe alan kooperatif üyeleri, Kayseri Üniversitesinin ilçedeki Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerini de stajyer olarak kafede çalıştırıyor.

Develi Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Çiftçi, AA muhabirine, 10 kişiyle kurdukları kooperatifte Gacer unundan pasta, poğaça, tatlı, erişte, mantı, makarna, kek ve ekmek yaptıklarını söyledi.

Farklı kurumların kendilerine destek verdiğini dile getiren Çiftçi, kapılarının herkese açık olduğunu belirtti.



İlçedeki yüksekokulda okuyan öğrencileri de kafede çalıştırdıklarını anlatan Çiftçi, ana öğelerinin tescilli Gacer buğdayından elde edilen un olduğunu ifade etti.

Bu ürünle birçok ürün hazırladıklarına dikkati çeken Çiftçi, kadınların kafenin üst katında yaptıkları erişte, mantı, poğaça, tatlı, makarna ve ekmek gibi 30'dan fazla ürünü müşterilerine sunduklarını söyledi.

Çiftçi, birçok firmayla görüştüklerini, ilçede binlerce kişinin çalıştığı maden firmasına satış yaptıklarını dile getirdi.

- Çalışma hayatına ilk kez kooperatifle giren kadınlar var

Kooperatifte çalışan 2 çocuk annesi Zehra Yıldız da kadınların bir araya gelip emek vererek kurdukları kooperatifle çalışma hayatına girdiğini ve sigortalı olduğunu ifade etti.

Kooperatifte çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Yıldız, "Maalesef şimdiye kadar hiç çalışmamıştım. Ev hanımıydım. Çocuklarımı büyüttüm. Devlete asker olarak verdim ikisini de. Şimdi de bu şekilde aile bütçesine katkı sağlamak için çalışıyorum. Bayanlarımızla ortaklaşa bu kararı aldık. Evimizin ekonomisine destek olmak, kendi paramızı kazanmak bize güç verdi." dedi.

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