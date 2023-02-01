Belediye Başkanı Büyükkılıç oda başkanlarını ağırladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş'i makamında ağırladı.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarıya giden yolda engelleri ortadan kaldıran en önemli unsurun birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu bildirdi.

Odakır ise yapılan hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ettiğini kaydetti.

Yapılan çalışmalar hakkında Büyükkılıç'a bilgi aktaran Odakır, "Esnaf dostu başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ettik. Kıymetli başkanımıza yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi sunduk. Bizleri ağırlayıp, çalışmalarımızı anlatma ve değerlendirme fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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