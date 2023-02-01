"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

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KAYSERİ (AA) - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Anadolu Farm'ın kurucusu olduğu iddia edilen Karademir duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun tamamlanması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında bu suçlardan 1560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

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