Kayseri'de çocuklar için kütüphanede survivor parkuru kuruldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Erkilet Kütüphanesi'nde çocuklar, survivor parkurunda yarıştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150 Proje"si kapsamında açılan Erkilet Kütüphanesi'nde çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri adına her hafta etkinlik düzenleniyor.

Yaklaşık 800 kişi kapasiteli kütüphanede bulunan bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuk kütüphanesi, kafeterya, gençlere yönelik grup çalışma odası, ücretsiz internet ve çocuk kütüphanesi bölümü ile bu bölümde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle çocuklar için keyifli ortam oluşturuluyor.

Bu kapsamda kütüphanede çocukların hem psikomotor hem de bilişsel gelişimlerine katkıda bulunması amacıyla survivor parkuru kuruldu. Çocuklar bu etkinlikte hem eğlendi hem yarıştı.



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