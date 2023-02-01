Sarıoğlan ilçesine 50 milyon liralık yatırım yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıoğlan ilçesinde yaklaşık 50 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Sarıoğlan ilçesindeki yatırımları yerinde inceledi.

İlçede yapımı tamamlanan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışını yapan Çiçek ile Büyükkılıç daha sonra kooperatife ait kafe inşaatını, belediyenin destekleriyle yapılan ilçe kütüphanesi ve konferans salonu ile yeni hükümet konağı arsalarını inceledi.

Vali Çiçek ile Büyükkılıç ayrıca KAYMEK Palas Kadın ve Gençlik Merkezi'ni gezdi, restore edilen Palas Ulu Cami'de incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi bu yatırımların yanı sıra ilçeye bir yılda yaklaşık 50 milyon liralık hizmet sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Karaözü Mahallesi yakınlarında Kızılırmak Sahili Şahruh Köprüsü çevresinde park yapım proje çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Yapılan ve yapılacak projelerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda yaşamalarına katkı sağlamak adına bundan sonra da 16 ilçemizde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden aynı azimle çözüm odaklı projelerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.​

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