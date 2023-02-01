Kocasinan Belediyesi ihale ile arsa satacak

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 7 konut arsası ile 4 konut dışı kentsel çalışma alanını ihaleyle satışa sunacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, arsalar yüzde 25 peşinat ve 10 ay taksit seçeneğiyle satılacak. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 3 konut, Şeker Mahallesi'nde 4 konut dışı kentsel çalışma alanı ve 1 konut, Osmangazi, Cırgalan ve Pervane mahallelerinde 1'er konut alanı satılacak.

İhale, 7 Şubat Salı günü saat 14.00'de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yatırımlarla Kocasinan'ın her geçen gün değerlendiğini bildirdi.

İlçeye yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını belirten Çolakbayrakdar, "İhalelerden elde ettiğimiz gelir, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum." ifadesini kullandı.​​​

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