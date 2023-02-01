İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş göreve yeniden seçildi

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KAYSERİ (AA) -­ İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş, odanın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve yeniden seçildi.

Oda binasındaki genel kurula, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı A. Kadir Güneş, Kocasinan Ziraat Odası Meclis Başkanı Hacı Saygı,Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk, ilçedeki oda başkanları ve delegeler katıldı.

Genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Oda faaliyet raporlarının okunmasının ardından seçime geçildi.

Toplam 30 delegeden 28'inin katıldığı genel kurulda tek liste ile girilen seçimde Karaçavuş, delegelerin tamamının oyunu alarak tekrar başkan seçildi.

Seçimin güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirten Karaçavuş, "Çiftçilerin sorunlarını çözmek için mücadele ediyoruz. Başkanlıkta üçüncü dönemim olacak, tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da çiftçilerimize daha iyi hizmet etmek için çalışacağım." dedi.

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