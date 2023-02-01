ORAN, geçen yıl imalat sanayi alanında 42 projeye destek verdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2022 yılında, İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı ile sözleşme imzaladığı 42 projeyle bölgede yaklaşık 100 milyon liralık yatırımı harekete geçirerek 200 kişilik yeni istihdam hedefliyor.

ORAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta hizmet veren ORAN, 13 yıldır faaliyetlerine devam ediyor.

İmalat Sanayi Teknik Destek Programı'nı devreye alan ORAN, TR72 Bölgesi imalat sanayindeki firmalara ve onları temsil eden kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik 3 milyon lira destek için sözleşme imzalama sürecine geçti.

2023 yılında da teknik destek programının devam etmesi bekleniyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.