KAYMEK'te atık malzemelerle üretilen oyuncaklar "Tatil Şenliği"nde sergilendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından açılan kursta atık malzemelerden okul öncesi çocuklar için oyuncaklar üretildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten KAYMEK'te açılan ve 3 ay süren okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi kursu tamamlandı.

Usta öğreticiler gözetiminde kursiyerler tarafından atık malzemeler kullanılarak yapılan eğitici oyuncaklar, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen "KAYMEK Tatil Şenliği"nde sergilendi.

Oyuncaklar köy okullarındaki öğrencilere hediye edilecek.

KAYMEK'te görevli usta öğretici Betül Yılmaz, AA muhabirine, açılan kurs ile ailelere atık malzemeleri çöpe atmak yerine nasıl değerlendirebileceklerini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Evdeki eski ve kullanılmış malzemeleri çocukların oynayabileceği, onların eğitiminde kullanılabilecek materyallere çevirdiklerini ifade eden Yılmaz, daha az maliyetli ve güzel oyuncaklar yaptıklarını anlattı.

Usta öğretici Demet Gözüküçük de eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin aldıkları sertifika ile kreşlere iş başvurusunda bulunabileceğini söyledi.

Hem ailelere hem de öğretmenlere fikir vermesi amacıyla hazırladıkları çalışmaların yoğun ilgi gördüğünü anlatan Gözüküçük, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.



Çocukları "KAYMEK Tatil Şenliği"nde eğlenen Nilüfer Karnaz ise geri dönüşüm sergisini çok beğendiğini ifade etti.









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