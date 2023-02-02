Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen 2 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, firari sanık M.Y'nin olaydan sonra kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar M.R.Y. ve E.A. ile avukatlar ve müştekiler hazır bulundu.

İki tanığın dinlendiği duruşmada, saldırıda öldürülen Seyit ve Gaffar Mehmet Y. kardeşlerin annesi A.Y, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezaya çarptırılmalarını talep etti.

Cinayet zanlısı M.Y'nin hala yakalanmadığını, diğer sanıkların ise tutuksuz yargılandığını belirten A.Y, "Benim ciğerim yanıyor, iki oğlum ve kardeşim saldırıda öldürüldü. Toprağın altına verdim onları. Aradan 1 yıl geçti ama hala M.Y. yakalanmadı. M.Y'yi kaçıran E.A. ise tutuksuz. Kaçması için tüm organizasyonu E.A. yaptı. Onun en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Ayrıca M.Y'nin babası O.Y. bu cinayetlerin azmettiricisidir. Her şeyi o planladı." diye konuştu.

O.Y. de aralarındaki mal paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle karşı tarafın kendilerine iftira attığını iddia etti. Bu sırada taraflar arasında çıkan arbede polis tarafından önlendi. Müşteki yakılarının bir kısmı ile onlara hakaret eden O.Y. mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Müşteki avukatları ise M.Y'nin kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla yargılanan M.R.Y'nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin girdirilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde M.Y, 3 Ocak 2022'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralayarak kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamıştı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen M.R.Y. ve E.A hakkında dava açılmıştı.















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.