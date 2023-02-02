KAYMEK Tatil Şenliği'nin ikincisi düzenlenecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen Tatil Şenliği'nin ikincisinin yarın başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlere ve çocuklara verdiği eğitim hizmetinin yanı sıra onların bilgi, duygu, psikomotor, sosyal, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yönelik birçok faaliyet düzenleyen KAYMEK'in, kültürel faaliyetleri devam ediyor.

KAYMEK, yarıyıl tatilinde öğrencilerin hem öğrenmesi hem de eğlenceli vakit geçirmesi için çeşitli etkinlikler yapıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonu ilki gerçekleşen ve yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı tatil şenliğinin ikincisi gerçekleştirilecek.

Tuna Life Alışveriş Merkezinde yapılacak etkinlik, 3-4 şubat tarihlerinde saat 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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