Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, sanayicilerle bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organiza Sanayi Bölgesi ve Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim kurulu başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede gerçekleşen toplantıya, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir katıldı.

Büyükkılıç, toplantıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentin gururu olan organize sanayi bölgelerinin, yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını bildirdi.

​​​​​​​Başkanları gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı kutladığını dile getiren Büyükkılıç, "Bizler de belediye olarak her konuda, üzerimize ne düşüyorsa, yardımcı olma, istişare etme anlamında zaman zaman bir araya geliyoruz. Bugün de yine organize sanayimizin görüşülmesi gereken konularıyla ilgili değerlendirme yaptık. Bir bakıma önümüzdeki dönemlerde neler yapılacağı konusunda görüştük. Teşriflerinden dolayı kendilerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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