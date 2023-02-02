Sarıoğlan ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 2023 yılının ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Fatih Güner ve Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'ın yanı sıra 27 mahalle muhtara katıldı.

​​​​​​​Toplantıda muhtarların sorunları ve talepleri dinlendi.

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