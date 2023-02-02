Kayseri'den kısa kısa

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iklim değişikliği ile mücadelede sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Ulaşım AŞ'nin 2016 yılından itibaren sera gazı emisyonlarının izlenmesi, ölçülmesi, raporlanması ve bağımsız kuruluşlara doğrulatılması uygulamasına geçtiğini anımsattı.

Karbon Saydamlık Projesi'ne dahil olduklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"650 bisiklet ile sıfır emisyonlu hareketliliğe katkı sağladık. Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olma özelliğine sahip KAYBİS 2023 yılında da toplam 57 istasyonda 650 adet bisiklet ile sıfır emisyonlu hareketliliğe katkı sağlıyor. 2023 yılı bisiklet istasyon sayısı 81'e ve bisiklet sayısı da 900'e yükselecek. 6 elektrikli otobüs ve 72 adet raylı sistem aracımız bulunuyor. Şehrimizde ayrıca CNG’li araçların yanı sıra 6 adet 18 metre elektrikli otobüsümüz, 72 raylı sistem aracımız mevcut. Bu araçlarımız ile hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de karbondioksit salınımını en aza indirgiyoruz."

Büyükkılıç, 2023 yılı sonuna kadar raylı sistem aracı sayısının 80’i bulacağını sözlerine ekledi.

- Talas'ta yeni yılın ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan muhtarlar toplantısı yeni yılda da sürüyor.

Sakaltutan Sosyal Tesisinde mahalleli ile bir araya gelen Yalçın, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki insanların genlerinde taş ustalığının bulunduğunu ifade etti.

Kendilerinde bulunan zenginliği keşfetmek ve daha ileri götürmek üzere Zincidere'de 1900'lü yıllarda yapılan yetimhanenin 1500 metrekarelik alanının tahsisini aldıklarını belirten Yalçın, "Buranın okul olması için Kayseri Üniversitesi ile bir protokol hazırladık. Köylerdeki ustalarımıza orada eğitim vererek özellikle yurt dışındaki önemli eserlerin restorasyonlarında çalışabilmelerinin yolunu açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- Melikgazi Belediyesinin ücretsiz futbol kursu devam ediyor

Melikgazi Belediyesi’nin 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik ücretsiz futbol kursuları ara tatil döneminde çocukların ilgisini görüyor.

Çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslara katılmak isteyen genç yetenekleri kursa davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Futbol kurslarımızda çocuklarımız boş zamanlarını daha verimli ve daha keyifli geçirme fırsatı yakalayacaklar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.