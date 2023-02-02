Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Yukatel Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Hosseini, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Mane, Ali Karimi, Kemen, Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Mesut Özil, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka

Sarı kartlar: Dk. 28 Kemen, Dk. 45+ 5 Carole (Yukatel Kayserispor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

2. dakikada Onur Bulut'un pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol taraftan auta gitti.

8. dakikada Kayserispor atağında sol kanattan Mane'nin ortasına ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

13. dakikada rakip yarı alanın ortalarından Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği topa rakiplerinin arasından yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+4. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol çaprazdan Serdar Gürler'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

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