Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı

Yukatel Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Hosseini, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Mane (Dk. 64 Cardoso), Ali Karimi, Kemen (Dk. 86 Ramazan Civelek), Emrah Başsan (Dk. 74 Thiam) , Gökhan Sazdağı (Dk. 86 İlhan Parlak)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima (Dk. 76 Karzev), Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Biglia), Mesut Özil (Dk. 46 Aleksic), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 86 Caner Erkin, Serdar Gürler (Dk. 76 Keny), Okaka

Gol: Dk. 49 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kemen, Dk. 45+ 5 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk. 80 Karzev (Medipol Başakşehir)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

49. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın çizgiye inerek kaleye paralel ortasında altı pas içerisin topla buluşan Ali Karimi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

56. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak uzak direkten auta gitti.

58. dakikada Biglia'nın pasında topla buluşan Lima yaklaşık 30 metreden sol ayağı ile sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Bilal Beyazıt uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in ortasında savunmaya aşan topa altı pasın sağ çaprazından gelişine vuran Karzev'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Oluşan karanbolde top kaleci Bilal Beyazıt'ta kaldı.

Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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