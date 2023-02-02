AK Parti'li Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, altılı masanın "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ne ilişkin, "Programda çok net olarak AB ve ABD'den 'aferin' alma gayreti var. Bir de o terörün partisini sevindirme eylemleri var içerisinde epeyce." dedi.

Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Toplantısı'nda, bu seçimin çok önemli olduğunu, 20 yıldır bu ülkede bir mücadele verildiğini, bir noktada bu kazanımların korunması seçimi olduğunu söyledi.

Özhaseki, özgürlüklerin geliştiği bir ortamda ve envaiçeşit yatırımların yapıldığı yeni Türkiye Yüzyılı'na girdikleri bir dönemde, geriye doğru bir milim bile atılmaması gereken bir dönem içerisinde olduklarını belirtti.

Ortada altı tane yapı olduğunu dile getiren Özhaseki, "Hiç birbirine benzemezler. Ama en tehlikeli olanı da aşağıda masanın altına saklanmış yedinci bir grup var. O yedinci grup da ayar çekiyor bunlara. Bunların hiçbirisinin aslında dünya görüşleri birbirine benzemiyor. Temel Bey'le CHP'nin içerisindeki grup birbirine benziyor mu? İYİ Parti'yle öbürleri birbirine benziyorlar mı? Hiç. Ne dünya görüşleri benzer, ne hayata bakışlar benzer, ne ortaya koydukları program benzer. Bir tek motivasyon kaynakları 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun.' Yolda görseler bir gün selam vermeyecek adamlar." diye konuştu.

- "PKK'nın belini kıran en önemli adımımız kayyum atamaktır"

Bunların şimdi güya ortaya bir program koyduklarını kaydeden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan ABD'nin gönlünü etme programı. Eğer ABD'ye teslim olacaksanız, onların ne dediğini yapacaksanız, sizi bir felaket bekliyor. Ama burada programda çok net olarak AB ve ABD'den 'aferin' alma gayreti var. Sonra bir de o terörün partisini sevindirme eylemleri var içerisinde epeyce. 'Aman kızdırmayalım ki bunların yüzde 10 civarı oyu var. Biz yüzde 10 almazsak zaten seçilemiyoruz ya.' İyi tamam kardeşim de ben soruyorum şimdi, Kemal Bey durmadan diyor, 'Avrupa Birliği Yerel Yönetimler özerklik şartını tanıyacağız' diye. Bu ne demek? Belediyeler bağımsız olacak. Mali yönden denetlenemeyecek, dış ilişkilerde serbest ilişki kurma imkanları olacak, referandum yapma imkanları olacak. Resmen bağımsızlığa giden bir yola doğru adım atmayı taahhüt eden bir CHP Genel Başkanı var. 'Onlar kızdırmayalım ha, kayyum atanmasın.' Net, PKK'nın belini kıran en önemli adımımız kayyum atamaktır. Yoksa oralar birer lojistik üst haline geliyor."

O yapının açıkladığı bildiride HDP'yi memnun etme gayreti olduğunu belirten Özhaseki, "Onun gönlünü alma, eğer o kapatılırsa bir bölüşüm ve nihayetinde o işlerin içerisinde tutabilme gayreti var. Böyle bir ortamda da 'Allah böyle bir tehlikeden korusun' diye dua ediyorum. Keşke Avrupa standartlarında sosyal demokrat bir parti olsa gidip ellerini öpsem bunların. Keşke liberal bir parti olsa gitsem ellerini öpsem. Öyle değil. Bambaşka yere doğru savrulacak bir ortam var." dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise Kayseri olarak ihracatta tarih yazdıklarını ve yıllık yüzde 8,5 artışla 2022 yılını 3 milyar 918 milyon dolar ihracatla kapattıklarını söyledi.

Tüm dünyayı derinden etkileyen birçok zorluğa rağmen bu kentin iş insanlarının azmini ve çalışkanlığını takdir ettiklerini vurgulayan Gülsoy, Cumhuriyet'in 100’ncü yılında ihracat hedeflerinin katma değerli ihracat olması gerektiğini kaydetti.

Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve KTO üyeleri katıldı.

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