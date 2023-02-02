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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA

Kayseri'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

E.D. yönetimindeki 38 GH 431 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda, H.T. idaresindeki 38 HT 166 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan D.T, Y.T. ve bebek L.T. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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