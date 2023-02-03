Kayseri'de yürüyen merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş merkezinin yürüyen merdiveninden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hunat Mahallesi'nde iş merkezine inen yürüyen merdiveni kullanan N.Y. (66), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

N.Y'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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