Kayseri'de fabrikadan rulo sac çalan 3 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir fabrikadan rulo sac çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydeğirmeni Mahallesi'ndeki bir fabrikadan 10 rulo sac çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı, Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan araştırma sonucu şüphelilerin H.E, C.Ö ve A.Ö. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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