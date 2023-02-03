Gurbetçi kadın 50 yıl sonra döndüğü memleketinde organik içecek üretecek

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansından (ORAN) aldığı destekle atıl bir binada meyve suyu üretim tesisi kuran gurbetçi Fatma Geşgel, yörede yetiştirilen meyvelerden organik içecek üreterek ihraç edecek.

Ailesi ile 8 yaşında Almanya'ya giden ve üniversitedeki ekonomi eğitiminin ardından çeşitli işlerde çalışan Geşgel, bu süreçte içecek üretimi ile ilgili akademik eğitim de aldı.

Memleketi Kayseri'de yetişen gilaburu, üzüm ve kayısıdan deneme amaçlı ürettiği organik içeceklerden olumlu sonuç alan Geşgel, bu ürünleri Türkiye'de üretmeye karar verdi.

Geşgel, 50 yıl sonra döndüğü memleketi Kayseri'de ORAN'dan aldığı destekle İncesu Belediyesinin atıl durumdaki pekmez üretim tesisini kiraladı.

Tesisin tadilatını yapan Geşgel, Türkiye ve Almanya'dan aldığı makinelerle tesisi üretime hazır hale getirdi.

Geşgel, üretim için gerekli izinleri aldıktan sonra "Organik İşletme" sertifikası alarak, "ORLIM" markasını Türkiye ve Almanya'da tescil ettirdi.

Deneme üretimini 2022'de tamamlayan Geşgel, bu yıl fermente edilen meyvelerden üretilecek içecekleri Almanya'ya ihraç edecek.

- "Gazlı bir içecek, şişede olacak ve malt bazlı"

Geşgel, AA muhabirine, tesise 120 bin avro yatırım yaptığını belirterek, "Burasının değeri, içindeki aletlerle beraber çok daha yüksek. Yani benim yaptığımdan, devletin bana verdiği destek kat kat fazla. Zannediyorum buranın 5-6 milyon lira değeri vardır. Tesiste organik içecekleri üreteceğim. Organik gilaburu, kayısı ve üzümden yapılmış gazlı bir içecek, şişede olacak ve malt bazlıdır. Bu Almanya'da son yıllarda çok beğenilen bir tat. Berlin'de piyasa araştırması yaptık ve beğenildi. Üretim için geçen yılın ürününü aldık, salamuraya koyduk." ifadelerini kullandı.



Almanya'dan da teknolojik destek aldığını anlatan Geşgel, yaz aylarında yeni hasat döneminde elde edilecek meyvelerle seri üretime geçeceklerini dile getirdi.

Geşgel, Türkiye'de eğitimin iyi olduğunu vurgulayarak, "Bizim genç nüfusumuz ve iyi eğitilmiş insanlarımız var. Elbette yurt dışına gidip görmek, bilgi edinmek açısından çok önemli. Ben herkese bunu tavsiye edebilirim ama yine de ülkemizdeki olanakları kullanmak için getirdikleri bilgi ve becerileri de üzerine koyarak burada iş yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü herkes için kendi vatanına bir şey yapmak daha kolay. Daha başarılı olursunuz." diye konuştu.

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