Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanlığına seçilen Cemil Demircioğlu, görevi Adnan İncetoprak'tan devraldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkan Demircioğlu, törende İncetoprak'a çiçek ve plaket takdim etti.

Olağan genel kurulunun üyelere hayırlı olmasını dileyen Demircioğlu, "Bizlere bu önemli görevi veren esnafımıza şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Derneğimizi, siz değerli esnaflarımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz .Seçim döneminde de söylediğimiz gibi öncelikle birlik ve beraberliğimizi sağlayacağız ve sonrasında sözün altın olduğu dönemleri yeniden hep birlikte getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cemal Demircioğlu başkanlığındaki dernek yönetim kurulunda, Osman Bezircioğlu, Mustafa Savranlar, İbrahim Çiçek, Fatih Gülsoy, Murat Evyakan, Zikrullah Taflı, Murat Gencer ve Derviş Bacak yer alıyor.



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