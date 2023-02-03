Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocasinan Bulvarı'ndaki alt geçitte, 38 ZV 133, 38 ZR 615 ve 38 KH 214 plakalı otomobiller ile 33 DYP 91 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.





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